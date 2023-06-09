.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 285 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 июня 2023 года 18:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 285 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 285 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 225 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на отчет банка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года: чистая прибыль банка составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб. "С технической точки зрения бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
09 июня 2023 года 18:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Sabre Corporation с целевой ценой $4,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,31%, стоп-приказ: $2,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания выпустила в мае отчет,... читать дальше
.09 июня 2023 года 18:11
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 302 рублей за штуку, сообщается в обзоре экспертов. "Бумаги Сбербанка довольно вяло отреагировали на отчетность, хотя она все же представляет интерес. Эмитент заработал прибыль в размере... читать дальше
.09 июня 2023 года 17:50
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания регулятора в июле 2023 года выросла, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "ЦБ РФ по итогам заседания 9 июня принял решение оставить ключевую ставку без изменения - на уровне 7,50%, как и... читать дальше
.09 июня 2023 года 17:23
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 307 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Монастыршина. "Сбербанк представил отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года. Прибыль за май составила... читать дальше
.09 июня 2023 года 17:08
Банк России, скорее всего, постепенно готовится к подъему ставки во 2П23, к концу текущего года возможно ее повышение до 8% годовых, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Как и ожидалось, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, несколько ужесточив при этом тон... читать дальше
.09 июня 2023 года 16:45
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре экспертов. "Вслед за конкурентом (Ford Motor) партнерское соглашение с Tesla об использовании зарядных сетей и технологий заключила и General Motors, которая с 2025... читать дальше
.09 июня 2023 года 16:20
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. "Сургутнефтегаз" выпустил сильные результаты по итогам 2022 года по РСБУ за счет высоких цен на нефть в отчетном периоде. Самым главным аспектом... читать дальше
.09 июня 2023 года 16:01
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк снова демонстрирует сильные результаты (отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года) и укрепляет уверенность инвесторов в том, что по итогу текущего года банк может... читать дальше
.09 июня 2023 года 15:41
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Илья Зубков указывает на следующие ключевые аргументы в... читать дальше
.09 июня 2023 года 15:21
Индекс Мосбиржи пока сохраняет "бычий" настрой и может уйти выше 2750 пунктов на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии других негативных фундаментальных факторов, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.