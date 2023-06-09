"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 302 рублей за штуку, сообщается в обзоре экспертов.

"Бумаги Сбербанка довольно вяло отреагировали на отчетность, хотя она все же представляет интерес. Эмитент заработал прибыль в размере 118,1 млрд руб. за май по РСБУ. Чистая прибыль за 5 месяцев составила 589 млрд руб. при рентабельности капитала 23,9%. Рост денежной массы и восстановление экономики позволяют банковскому сектору чувствовать себя более чем уверенно в 2023 году. Кредитный портфель в таких условиях показывает опережающий рост, - отмечает главный аналитик Управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов. - Одновременно сокращение инфляции позволяет контролировать расходы, что ведет к высокой рентабельности капитала. Сбербанк продолжает демонстрировать сильные и стабильные результаты. Прибыль за май почти совпадает со среднемесячным показателем (117,8 млрд руб.) за первые пять месяцев 2023 года. Главным драйвером остается ипотека. В мае банк выдал рекордный объем ипотечных кредитов с начала года на сумму 349 млрд руб. Сбербанк по-прежнему находится на траектории, которая позволяет ему выйти на чистую прибыль за год в районе 1,4 трлн руб. по РСБУ. Результаты по МСФО, как показал I квартал, могут не сильно отличаться от РСБУ. Дивиденды за 2023 году. могут комфортно превысить 25 руб. и при определенных благоприятных обстоятельствах дойти до 30 руб. на акцию. Текущее макроэкономическое восстановление в стране позволяет рассчитывать на такой сценарий".

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