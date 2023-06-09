Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 307 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Монастыршина.

"Сбербанк представил отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года. Прибыль за май составила 118 млрд руб., прибыль за 5 месяцев - 589 млрд руб.; показатель рентабельности капитала (ROE) за 5М232 составил 23,3%. Ключевыми драйверами сильных результатов стали рост кредитного портфеля (8,6% с начала года); низкая стоимость риска (1,1%) и стабилизация стоимости фондирования. Также отмечается, что в мае эмитент выдал максимальный с начала года объем кредитов - 2,4 трлн руб. С учетом текущей динамики подтверждаем ожидания по прибыли Сбербанка в этом году на уровне 1,4 трлн руб. При направлении на выплату дивидендов 50% годовой прибыли дивиденды по итогам текущего года могут составить 30-32 рубля на бумагу", - указывает эксперт.

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