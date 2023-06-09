ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 8% к концу 2023г - SberCIB

Банк России, скорее всего, постепенно готовится к подъему ставки во 2П23, к концу текущего года возможно ее повышение до 8% годовых, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Как и ожидалось, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, несколько ужесточив при этом тон комментариев на фоне ускорения инфляции. Так, в отношении дальнейших действий регулятор сообщил, что "допускает возможность повышения ключевой ставки", тогда как в пресс-релизе по итогам предыдущего заседания использована фраза "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ставки". По мнению ЦБ РФ, на среднесрочном горизонте баланс рисков еще сильнее сместился в сторону проинфляционных. По всей видимости, регулятор постепенно готовится к подъему ставки во 2П23. Впрочем, умеренное повышение ставки уже заложено в котировки, поэтому такие комментарии не должны вызвать значительной реакции на денежном рынке и рынке ОФЗ. По нашему мнению, к концу года ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 8%", - пишет эксперт в комментарии инвестбанка.

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