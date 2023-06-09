Инвестбанк Синара рекомендует держать акции Tesla с прогнозной ценой $130

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре экспертов.

"Вслед за конкурентом (Ford Motor) партнерское соглашение с Tesla об использовании зарядных сетей и технологий заключила и General Motors, которая с 2025 года начнет оснащать электромобили портом NACS (он используется для зарядки в сети Tesla) вместо нынешнего промышленного стандарта ССS. Стоит отметить, что объединение трех крупнейших автокомпаний Америки позволит Tesla расширить экосистему зарядных станций, а также потенциально заменить нынешний национальный стандарт CCS. По нашей оценке, устройства Supercharger от Tesla на 20% дешевле, чем у конкурентов в США, и на 50% чем в Европе, что также делает технологию Tesla приоритетной в качестве нового стандарта зарядных устройств, - отмечают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. - Мы считаем новость о соглашении позитивной для котировок бумаг Tesla, однако оценка компании по P/E 2023П на уровне 68,2 нам представляется завышенной".

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