"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку "префов" Сургутнефтегаза

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Сургутнефтегаз" выпустил сильные результаты по итогам 2022 года по РСБУ за счет высоких цен на нефть в отчетном периоде. Самым главным аспектом отчетности стало то, что один из ключевых активов компании - денежные депозиты - за 2022 год выросли с $51 млрд до $59,5 млрд. Таким образом, при ослаблении рубля в 2023 году компания выплатит высокие дивиденды по привилегированным акциям, и мы сохраняем позитивный взгляд на них с таргетом 40 рублей за штуку", - отмечает эксперт.

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