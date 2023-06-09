"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк снова демонстрирует сильные результаты (отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года) и укрепляет уверенность инвесторов в том, что по итогу текущего года банк может заработать более 1,3-1,4 трлн рублей. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции эмитента и ожидаем, что дивиденды банка смогут составить более 30 рублей на бумагу - по текущим ценам это предполагает 12,5% доходности", - указывают эксперты.

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