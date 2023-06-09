Индекс Мосбиржи пока сохраняет "бычий" настрой - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи пока сохраняет "бычий" настрой и может уйти выше 2750 пунктов на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии других негативных фундаментальных факторов, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский фондовый рынок в рублевом сегменте сохраняет "бычий" настрой, который, однако, стал более сдержанным в связи с закрытием дивидендных реестров по таким ключевым эмитентам, как Сбербанк и "ЛУКОЙЛ". Тем не менее индекс Мосбиржи при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии других негативных фундаментальных факторов может предпринимать попытки закрепления выше сопротивления 2750 пунктов и пробоя 2800 пунктов благодаря сохранению дивидендных ожиданий по таким бумагам, как "Московская биржа", "Совкомфлот", "Татнефть", "Башнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛСР", "МТС", "Газпром нефть", АФК "Система", "Роснефть", "РусГидро", "НМТП" и "ФосАгро". Кроме того, в случае ослабления рубля повышенным спросом вновь могут пользоваться акции экспортеров", - указывает эксперт. - Долларовому индексу РТС идти выше мешает возобновление дефляционных тенденций по рублю, которые могут удерживать индикатор ниже сопротивления 1060 пунктов".

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