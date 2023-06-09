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09 июня 2023 года 15:01
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций и "держать" - для "префов" Сургутнефтегаза
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "держать" - для его "префов" с целевой ценой 24 руб. (-6%) и 37 руб. (+12%) за штуку соответственно, сообщается на портале БКС Экспресс. "Сургутнефтегаз" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2022 год. Главный вывод после публикации результатов - денежная "кубышка" компании не только не уменьшилась, но, наоборот, значительно выросла, а сюрприз на уровне чистой прибыли связан с нетипично большими неденежным валютным убытком по курсовым разницам. Мы ожидали слабой чистой прибыли ввиду неожиданно низких дивидендов по привилегированным акциям, объявленных пару недель назад, но мы не были уверены в ее размере. Прибыль должна была опуститься как минимум ниже нашего прогноза в $1,3 млрд, но могло быть и гораздо хуже. В итоге чистая денежная позиция компании в прошлом году действительно значительно выросла", - пишут аналитики "БКС МИ". По их мнению, прогноз по дивидендам должен быть подтвержден. Если чувствительность к валютным колебаниям усилится, а не ослабнет, то дивидендная история "префов" "Сургутнефтегаза" не только сохранится, но и может быть усилена, полагают эксперты, но слабый прогноз по обыкновенным акциям не меняют. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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