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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Потенциал роста акций Сбербанка составляет 15% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"
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09 июня 2023 года 14:41

Потенциал роста акций Сбербанка составляет 15% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста акций Сбербанка составляет 15% от текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяиновой.

"Крупнейший банк страны представил результаты за май и 5 месяцев 2023 года. Почти по всем показателям есть рост год к году. Однако по чистой прибыли наметилось замедление, но не к показателям прошлого года, которые не публиковались, а месяц к месяцу - по сравнению с апрелем прибыль стала меньше на 2,6 млрд руб., подчеркивается в комментарии.

"Ежемесячная прибыль банка продолжает опережать значения 2021 года, - пишет Хусаинова. - За май превышение составило более 15%. Это подтверждает тезис, что по итогам 2023 года Сбер может превысить уровень чистой прибыли двухлетней давности. Рентабельность капитала колеблется на уровне 23-24% с начала 2023 года, а по итогам года менеджмент ранее заявлял, что намерен превысить уровень 22%. Мы считаем справедливым мультипликатор P/B (цена/балансовая стоимость капитала) для акций Сбера на уровне 1,0 x. Это, а также и то, что банк опережает свои показатели 2021 года по прибыли, позволяет нам сохранять нашу целевую цену для акций Сбера на горизонте года до 278 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней - около 15%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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