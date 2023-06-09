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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Решение ЦБР сохранить ставку на уровне 7,5% не окажет значимого влияния на курс рубля - Совкомбанк
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09 июня 2023 года 14:15

Решение ЦБР сохранить ставку на уровне 7,5% не окажет значимого влияния на курс рубля - Совкомбанк

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых не окажет значимого влияния на курс рубля, а также на депозитные и кредитные ставки в экономике, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых. Несмотря на сохраняющиеся проинфляционные риски, пока текущие темпы инфляции в пересчете на год не превышают целевые 4%. В этой ситуации ЦБ снова занял выжидательную позицию и не стал менять текущие параметры денежно-кредитной политики", - пишет эксперт.

В то же время некоторые проинфляционные риски ещё выросли с прошлого апрельского заседания Банка России, констатирует Васильев, поэтому Банк России несколько ужесточил сигнал о будущих действиях: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях...".

"Мы считаем, что в ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен будут возрастать из-за описанных проинфляционных факторов, - прогнозирует эксперт. - В результате годовая инфляция, по нашим оценкам, достигла своей нижней точки в апреле на уровне 2,3% и далее ожидается рост. В мае мы прогнозируем инфляцию 2,5%, в июне - 3,4%, в июле - 4,3%, к концу года - 6,5%. Мы полагаем, что уже на следующем заседании 21 июля Банк России начнёт цикл повышения ключевой ставки и поднимет её на 25 б.п., до 7,75%. Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЦБ в этом году поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%".

Решение Банка России, на взгляд Васильева, в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет значимого влияния на курс рубля, депозитные и кредитные ставки в экономике. Денежно-кредитные условия остаются нейтральными, т.е. не стимулируют и не ограничивают экономический рост.

В то же время аналитик банка считает вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 50 б.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного подъема ключевой ставки позднее в этом году. Также Васильев допускает продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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