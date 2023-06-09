"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевыми ценами на конец 2023 года на уровнях 265,6 руб. и 252,3 руб. соответственно на фоне опубликованного отчета банка по РСБУ за январь-май 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Опубликованные результаты Сбера по РСБУ за январь-май 2023 года оказались достаточно сильными и подкрепляют прогнозы, что по итогам всего текущего года прибыль банка окажется сопоставимой с показателем докризисного 2021 года, - пишет аналитик Игорь Додонов. - В то же время надо отметить, что инвесторы, по-видимому, уже привыкли к хорошим отчетам крупнейшего банка страны, поэтому реакция оказалась достаточно сдержанной. В частности, обыкновенные акции банка продолжают консолидироваться немного выше отметки 140 руб.".

Эксперт напоминает, что с начала этого года акции Сбербанка заметно опередили по динамике как широкий рынок, так и большинство других крупных эмитентов финансового сектора, и некоторая пауза в росте представляется оправданной.

При этом Додонов считает, что пространство для дальнейшего укрепления данных бумаг по-прежнему остается, и рассчитывает на возобновление их подъема в ближайшие недели при отсутсвии признаков ухудшения экономического и геополитического фона.

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