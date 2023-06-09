Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "ФосАгро" до уровня "по рынку" и целевую цену - с 7514 тыс. до 6343 тыс. за штуку, отмечается в обзоре банка.

"Мы понизили рекомендацию и целевую цену по акциям "ФосАгро" по достижении нашей прогнозной цены и потенциала роста и совокупной доходности для акционеров на уровне 21% с начала года, - пишут аналитики Борис Красноженов и Юля Толстых. - Акции компании пользовались спросом среди инвесторов и выглядели лучше относительно динамики российского рынка на фоне сильной отчетности и привлекательных дивидендов. В связи с изменением динамики цен на удобрения в негативную сторону мы пересмотрели прогноз по финансовым показателям компании и присвоили акциям рейтинг "по рынку".

Оценка аналитиков основана на среднем прогнозе по EBITDA, чистому долгу и прибыли за 2023-24 годы, мультипликаторах 5,5х по EV/EBITDA и 8х по PE в соотношении 50/50%. Акции "ФосАгро", которые исторически торговались с дисконтом по отношению к мировым производителям удобрений, до сих пор были устойчивы к негативным тенденциям на глобальном рынке, что, как считают Красноженов и Толстых, связано с обособленностью российского рынка.

"Акции компании остаются качественной инвестицией в секторе с приемлемым уровнем долговой нагрузки, уверенным присутствием на рынке удобрений и значительным опытом успешной реализации проектов органического роста, - заключают эксперты. - Дата закрытия реестра по дивидендам за 1К23 назначена на 11 июля. Мы ожидаем, что акции "ФосАгро" могут корректироваться на краткосрочном горизонте в отсутствии позитивных драйверов".

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