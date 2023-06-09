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09 июня 2023 года 12:41
"Префы" Сургутнефтегаза интересны для покупки - "Солид Брокер"
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны для покупки, считают аналитики "Солид Брокер". "Сургутнефтегаз" - один из главных бенефициаров слабого рубля - опубликовал отчетность за 2022 год, - отмечается в комментарии. - Как мы и предполагали, большая часть "кубышки" была сохранена, правда отчет не раскрывает валюту депозитов. Прибыль за 2022 год была сильно занижена обесценением активов на 361 млрд. рублей, что является довольно большим списанием. Тем не менее, судя по статистике ЦБ по валютным депозитам юрлиц, а также 4,2 трлн рублей финансовых активов "Сургутнефтегаза" на конец 2022 года, компания до сих пор удерживает валютную позицию. А это значит, что уже формируется очень большая дивидендная база за 2023 год. Безусловно, наиболее важно курс доллара на конец 2023 года, но при сохранении текущих уровней, дивиденды могут быть близко к 8 рублям. Поэтому, на наш взгляд, "префы" "Сургутнефтегаза" можно рассматривать к покупке, в том числе в качестве защиты от девальвации". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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