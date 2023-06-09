"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Great Wall Motor

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Great Wall Motor с прогнозной стоимостью на уровне 12,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Производственные мощности эмитента растут, и мы позитивно оцениваем увеличение объемов продаж. Также компания устойчиво наращивает объемы и на международном рынке", - отмечают эксперты.

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