Вероятно продолжение роста цены "префов" Сургутнефтегаза - "Мои Инвестиции"

Вероятно продолжение восстановления котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на фоне опубликованной отчетности эмитента за 2022 год по РСБУ, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" за 2022 год по РСБУ сократилась на 88% (до 60,7 млрд руб.), в том числе из-за обесценения активов на 361 млрд руб. Главный вывод отчетности эмитента - денежные средства и финансовые вложения сохранились и составили на конец года 4,3 трлн руб. Рост процентных доходов составил только 29% - не похоже, чтобы существенная часть вложений была сконвертирована в рубли (тогда рост показателя был бы более существенный). Полагаем, что история валютного хеджа в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" сохраняется. Котировки акций могут продолжить восстановление", - указывают эксперты.

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