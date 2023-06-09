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09 июня 2023 года 10:50
Вероятно продолжение роста цены "префов" Сургутнефтегаза - "Мои Инвестиции"
Вероятно продолжение восстановления котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на фоне опубликованной отчетности эмитента за 2022 год по РСБУ, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" за 2022 год по РСБУ сократилась на 88% (до 60,7 млрд руб.), в том числе из-за обесценения активов на 361 млрд руб. Главный вывод отчетности эмитента - денежные средства и финансовые вложения сохранились и составили на конец года 4,3 трлн руб. Рост процентных доходов составил только 29% - не похоже, чтобы существенная часть вложений была сконвертирована в рубли (тогда рост показателя был бы более существенный). Полагаем, что история валютного хеджа в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" сохраняется. Котировки акций могут продолжить восстановление", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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