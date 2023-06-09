Возможно преодоление парой доллар/рубль отметки 83 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Возможно преодоление парой доллар/рубль отметки 83 руб./$1 в пятницу, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в четверг подешевел ещё почти на 1% - до 82,6 руб./$1, а утром в пятницу - до 82,8 руб./$1. Обороты торгов оставались низкими - вероятно, экспортёры по какой-то причине не наращивают продажи валюты, несмотря на текущие привлекательные уровни. Мы ожидаем, что в этих условиях рубль в пятницу продолжит слабеть и, возможно, преодолеет уровень 83 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent подешевел на $1, до $75,96. Давление на цены оказали слухи о том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки, но позднее стороны опровергли эту информацию. В пятницу торги на рынке нефти открылись около $75,5 за баррель. По оценкам аналитиков SberCIB, в пятницу Brent будет торговаться в диапазоне $75,5-77 за баррель.

"Доходности ОФЗ изменились не более чем на 6 б. п. в обе стороны. В пятницу пройдёт заседание Банка России - мы ждём, что он оставит ключевую ставку на уровне 7,5% и сохранит жёсткую риторику. Возможно, что формулировки станут более жёсткими, чем на заседании в апреле, поэтому доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов", - прогнозируют в банке.

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