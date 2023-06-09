S&P 500 вернулся на траекторию "бычьего" рынка - "Тинькофф Инвестиции"

S&P 500 вернулся на траекторию "бычьего" рынка, отмечается в комментарии аналитиков "Тинькофф Инвестиций".

"Широкий индекс американских акций вырос более чем на 20% по сравнению со своим последним минимумом, который был достигнут 12 октября прошлого года, - констатируют эксперты. - Рост индекса на 20% от последнего минимума является техническим определением начала "бычьего" рынка. С начала года индекс S&P 500 вырос примерно на 11% благодаря последним экономическим данным, которые показали последствия длительного цикла повышения процентных ставок в США: производственная и промышленная активность в стране снижается, на устойчивом рынке труда начали появляться трещины, а инфляция постепенно замедляется после достижения пика прошлым летом".

На взгляд аналитиков, поддержку росту индекса также оказало ралли в акциях технологических компаний США и растущие ожидания относительно окончания цикла роста процентных ставок в стране.

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