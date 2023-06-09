Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи в пятницу с попытками приблизиться к годовым максимумам в течение торговой сессии, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

" Отдаем предпочтение акциям "Сургутнефтегаза", "префы" могут вернуться выше 36 рублей за штуку. Также рассчитываем увидеть рост котировок бумаг Сбербанка, триггером должна стать публикация результатов за май. Поддержать индекс Мосбиржи могут и акции "Газпрома", - указывает эксперт в комментарии.

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