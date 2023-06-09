Давление на позиции рубля пока сохраняется - ПСБ

Давление на позиции рубля пока сохраняется, однако рост доллара скорее будет носить плавный характер, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" остается пониженной, при этом стоимость доллара продолжает свой постепенный рост. Мы полагаем, что динамика вызвана низкой активностью экспортеров и стабильным спросом на валюту со стороны населения и импортеров, что в целом свойственно началу месяца. Отметим, что технически доллар формирует восходящий тренд, - пишет эксперт в комментарии. - На утро пятницы давление на позиции рубля сохраняется. Полагаем, что в случае если пара доллар/рубль протестирует отметку 83 руб./$1, открывается горизонт выхода выше 84 руб./$1. Впрочем, подчеркнем, что фундаментальных параметров для ослабления национальной валюты не наблюдается, ввиду чего рост доллара скорее будет носить плавный характер".

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