ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 9 июня - "Локо-Инвест"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 9 июня при жестком сигнале о возможности ее повышения на следующих заседаниях, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Мы сохраняем свой прогноз неизменности ставки при жестком сигнале о возможности повышения ставки на ближайших заседаниях, в т.ч. в июле - тогда будет готов новый макро-прогноз и итоги пересмотра уровня нейтральной реальной ставки (сейчас 1-2%). Это потребует дальнейшего улучшения ситуации в экономике и роста инфляции выше целевого уровня. В противном случае (наш базовый сценарий) ставку будут держать неизменной", - пишет эксперт.

Рекомендации аналитика инвесторам по структуре активов в таких условиях не меняются - в рублевых облигациях предпочтение корпоративным флоутерам в ожидании лучшей точки входа в бумаги с фиксированным купоном. "В акциях ставка влияет мало - качественно фокус сместится с дивидендов на будущие прибыли, и тут оптимизма меньше, хотя отдельные идеи в бумагах присутствуют, - отмечает Полевой. - В рубле роль ставки ЦБ также невысока - сохраняем ожидания его умеренного роста летом (ниже 80 руб./$1), несмотря на последние тенденции к ослаблению. Рублевый портфель активов стоит дополнять валютными инструментами - замещенными евробондами и бумагами в юанях. Диверсификация по валютам и активам по-прежнему необходима".

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