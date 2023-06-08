Потенциал роста акций Полюса и Polymetal составляет 32-46% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста акций "Полюса" и Polymetal составляет 32-46% на горизонте года, полагают а аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумагам "Полюса" на горизонте 12 месяцев с целевой ценой 15000 руб. за акцию (потенциал роста 46%) по причине слабого рубля, сильных цен на золото и восстановления продаж и добычи в 2023 году. Считаем запуск Сухого Лога очень долгосрочным дополнительным катализатором для бумаги", - пишут эксперты.

Аналитики "БКС МИ" также подтверждают рекомендацию "держать" по бумагам Polymetal на горизонте 12 месяцев с целевой ценой 760 руб. за акцию (потенциал роста 32%). Компания находится в процессе редомициляции, и окончательная корпоративная структура будет ясна лишь во II полугодии 2023 года, подчеркивается в комментарии.

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