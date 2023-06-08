Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Ur-Energy с целью $1,25

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции компании по добыче урана Ur-Energy с целью $1,25 за штуку на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $0,855, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Виталия Кононова.

Ключевые аргументы в пользу идеи:

- Планы Ur-Energy в будущем году утроить объем производства.

- Уверенный восходящий тренд в ценах на уран.

- Рост цен на нефть и, как следствие, на ядерное топливо в результате сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

- Сильное влияние мер в области фискальной политики на сектор ядерной энергетики.

"Цена на уран в начале этой недели превысила $55 за фунт, вернувшись на максимумы с апреля 2002 года, - напоминает Кононов. - Драйверами роста для котировок стало возобновление контрактов и принятие в США Закона об ускорении развертывания универсальных передовых ядерных технологий (ADVANCE). Этот закон уполномочит Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) изучить процесс сертификации атомных электростанций и выяснить, можно ли изменить правила для быстрого утверждения передовых ядерных реакторов. В частности, законопроект призывает ускорить утверждение реакторов нового поколения, которые будут построены на бывших промышленных или коммерческих объектах, и уполномочивает NRC координировать усилия между США и другими странами, которые стремятся развивать передовые ядерно-энергетические программы, и помогать в обучении регуляторов ядерной безопасности за рубежом".

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