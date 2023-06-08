Инвестбанк Синара начал анализ Sands China с рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Sands China, сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 33,3 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня; рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"Мы начинаем анализ Sands China, ведущего оператора казино, торговых центров и гостиниц в Макао. Котировки компании за последние 12 месяцев выросли на 69%, тогда как индекс Hang Seng снизился на 12%. Акции Sands China пострадали из-за пандемии COVID-19, парализовавшей работу казино и отелей в 2020-2021 годах. В 2022 году выручка уменьшилась на 44% в сравнении с 2021 года, однако уже в этом году, по нашим оценкам, увеличится в 3,4 раза, а в следующем рост продолжится и составит 50%. Коэффициент P/E 2024П, с которым торгуются бумаги Sands China, находится на 5% ниже медианы по конкурентам, хотя ожидаемые темпы роста выручки гораздо выше", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда.

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