"Финам" повысил целевую цену акций Microsoft до $341

"Финам" повысил целевую цену акций Microsoft Corp. с $286 до $341 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 2,2%, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Начало 2023 года ознаменовалось новой волной массового интереса к ИИ, и этот фактор стал для акций Microsoft ключевым драйвером роста. Технологическое лидерство компании проецируется и на фондовый рынок, что позволяет акциям опережать рынок. За 4 месяца с момента выпуска прошлого обзора акции Microsoft показали внушительный рост более чем на 30%. Мы повышаем целевую цену по акциям, учитывая, что самый сложный для компании период позади, а новые технологии открывают новые возможности для расширения бизнеса", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Microsoft Corporation - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере ПО для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

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