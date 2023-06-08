"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 590 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целевой ценой 590 руб. за расписку с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 508 руб., потенциальная доходность: 16,1%, стоп-приказ: ниже 480-470 руб., сообщается на портале БКС Экспресс.

Эксперт Павел Гаврилов отмечает ряд позитивных факторов:

- Из недавней статистики РЖД можно сделать вывод о сохранении спроса на ж/д перевозки. Погрузка в годовом исчислении растет уже четвертый месяц подряд.

- Высокие ставки в I полугодии 2023 года также способствуют положительным финансовым показателям, которые могут раскрыть в конце лета - начале осени.

- Прямых санкций против Globaltrans нет, практически весь бизнес ведется в России. Из-за санкций против России внешнеэкономические связи начали смещаться в Азию. Globaltrans потенциально может стать бенефициаром такого поворота, увеличить обороты и доходы от дальних поездок.

- Сдерживающим фактором для роста бумаг выступает иностранная прописка. Новости по данному вопросу могут спровоцировать рост котировок, так как ситуация с дивидендами может измениться.

- С технической стороны бумаги преодолели область 470-480 руб. (сейчас она выступает поддержкой), которую не удавалось пробить в течение 2 месяцев. Судя по дневному графику, обороты растут, что показывает интерес к бумагам, цена находится выше всех скользящих средних. С технической стороны бумаги выглядят слегка перегретыми и вскоре может реализоваться коррекция, в этом случае можно добирать позицию и увеличить финальную доходность.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.