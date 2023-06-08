"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $177

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целевой ценой $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: $137,81, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что котировки бумаги находятся на 50% ниже показателя конца 2021 года, а фундаментальная составляющая стала крепче. Компания ежеквартально демонстрирует рост выручки, а в I квартале 2023 года показала положительную чистую прибыль.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $137,81 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают эксперты "Финама".

CrowdStrike - компания, работающая в сфере информационной безопасности.

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