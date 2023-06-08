Долгосрочные перспективы акций Яндекса позитивные - "Мои Инвестиции"

Долгосрочные перспективы акций "Яндекса" крайне позитивны, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина.

"Американская биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет проводить делистинг акций компании класса А, - отмечают эксперты. - В релизе "Яндекса" говорится: NASDAQ учла аргументы, которые "Яндекс" привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса "Яндекса" предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент. Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги "Яндекса" продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции торгуются в обычном режиме. "Яндекс" будет и дальше последовательно отстаивать интересы своих акционеров".

По мнению аналитиков, это позитивная новость, но в первую очередь для бумаг на ОТС за рубежом, которые торговались в 2,5 раза ниже цен в России. Перспектива восстановления биржевого обращения приведёт к их существенной переоценке наверх.

"Позитивный импульс от новости может быть краткосрочным, - считают эксперты. - Однако долгосрочная история компании остаётся крайне привлекательной. Вероятность обмена бумаг Yandex на акции выделяемой российской структуры, на наш взгляд, высокая. Это будет поддерживать спрос частных инвесторов на Yandex на Мосбирже. Наши оценки говорят, что текущие цены - практически вдвое ниже справедливой оценки российской части бизнеса компании".

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