"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: 2190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево. Запущенные автомобили управляются искусственным интеллектом.

"С технической точки зрения акции компании оттолкнулись от сильного уровня поддержки и находятся в восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 2750 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2190 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33", - указывают эксперты "Финама".

"Яндекс" - российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

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