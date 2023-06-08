"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ОГК-2

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,85 рубля за штуку", открытую 25 апреля 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Инвестидея по эмитенту была выпущена под дивиденды, которая компания стабильно выплачивает . Мы ожидали 0,1 рубля на акцию, но компания объявила 0,058 рубля. Поскольку "ОГК-2" не публикует отчетность, сложно оценить, что стало причиной снижения выплат. Возможно, дело в списаниях и отходе от дивидендной политики. Несмотря на сильное снижение дивидендов, результат идеи на текущий момент составляет плюс 2,6% за два месяца", - отмечают эксперты.

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