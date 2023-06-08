Ставка ЦБ РФ, скорее всего, будет сохранена на уровне 7,5% в пятницу - Росбанк

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет сохранена на уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня 2023 года, считают аналитики Росбанка.

"Согласно данным Росстата, на неделе к 5 июня прирост ИПЦ составил 0.21% н/н, что является значимым ускорением с 0,08% н/н и 0,04% н/н в предыдущие два релиза соответственно. В числе категорий товаров и услуг с наиболее крупным недельным приростом цен оказались авиаперелеты (+4,1% н/н), проживание в санаториях и домах отдыха (+3,3% и +6,8% н/н), курятина (+2,4% н/н). Мы готовы найти разные причины, по которым ускорение недельных цен не стоит воспринимать как автоматический триггер к ужесточению политики ЦБ РФ. Это и исторически большая ориентация регулятора на месячные данные по инфляции, и резкий прирост цен на узкий набор сезонно востребованных позиций. С другой стороны, мы напоминаем, что Банк России обращает внимание на широкий набор проинфляционных рисков. И последовательность из нескольких высоких приростов цен на недельных и/или месячных данных могла бы быть интерпретирована как реализация подобных рисков, - указывают эксперты в обзоре. - Наш прогноз на исход заседания 9 июня совпадает с мнением консенсуса экономистов, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 7,5% годовых. При этом мы будем внимательно следить за риторикой регулятора и осмысливать, нуждается ли в корректировках наша базовая траектория по ключевой ставке до конца 2023 года".

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