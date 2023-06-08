"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Pfizer против Abbvie"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Pfizer Inc. против "шорта" в акциях Abbvie", сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы закрываем идею, которая с момента открытия принесла 12% из-за сужения спреда в оценке между компаниями. Мультипликаторы Abbvie сократились сильнее, чем ожидалось: есть риск, что продажи препарата Humira после окончания патента резко упадут. Полагаем, что после просадки потенциал дальнейшего снижения котировок Abbvie уже не так велик. При этом рост цены акций Pfizer маловероятен до осени", - отмечают эксперты.

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