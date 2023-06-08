"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, убрав акции "Газпром нефти" и добавив бумаги Ozon, сообщается в материале.

Текущий состав топ-10 акций России: "ММК", TCS Group, "Яндекс", "Мечел", "МТС" , "Полюс", "Роснефть", Сбербанк, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и Ozon.

"Мы фиксируем прибыль в акциях "Газпром нефти" (рост на 27% против роста рынка на 21% с февраля 2023 года). Акции торгуются с финальным дивидендом за 2022 год (12,16 руб./ао), в то время как рекомендация по дивидендам за 9М23 может быть только в середине ноября 2023 года. Компания была бенефициаром высоких цен на нефтепродукты в 2022 году. На фоне снижения цен на нефтепродукты ( в среднем на 28% г/г за период январь-май), мы ожидаем снижение финансовых результатов эмитента за 2023 год, - указывают эксперты. - Добавляем депозитарные расписки Ozon - компания повысила прогноз по росту оборота в 2023 году до 70% г/г (ранее было 60% г/г). Также менеджмент подтвердил планы по увеличению доли рынка при одновременном сохранении фокуса на повышение операционной эффективности и улучшение рентабельности: в долгосрочной перспективе рентабельность по EBITDA может достигнуть 4-6%. Компания торгуется с привлекательным мультипликатором на уровне 0,3 EV/GMV".

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