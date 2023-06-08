Вероятность повышения ставки ЦБР на ближайшем заседании возросла - Инвестбанк Синара

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, 9 июня, возросла в связи со скачком недельной инфляции, говорится в комментарии главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина.

"Резкое ускорение недельной инфляции (с 30 мая по 5 июня) отчасти связано с повышением цен на отечественные легковые автомобили, сезонным подорожанием строительных материалов, медицинских товаров. В сегменте услуг темпы роста цен увеличились до 0,41% ввиду удорожания услуг санаториев и авиабилетов на внутренние рейсы. Эта группа относится к волатильным компонентам. Всплеск недельной инфляции создает неопределенность вокруг заседания совета директоров Центробанка в пятницу: регулятору необходимо оценить носит ли этот резкий рост временный характер под влиянием волатильных компонентов или свидетельствует о заходе инфляции на восходящий тренд. Полагаем, Банк России может пойти на повышение ставки, и вероятность такого решения оцениваем примерно в 50%, хотя ранее прогнозировали, что ставка останется на текущем уровне в 7,5%", - пишет эксперт.

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