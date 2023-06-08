Котировки нефти сохраняют потенциал роста к $80/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent сохраняют потенциал подъема к уровню $80 за баррель в ближайшее время, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Сохраняем позитивный взгляд на рынок нефти: последние новости указывают на комфортное состояние спроса в Азии и США и ограниченность запасов, настраивая в отсутствие резкого ухудшения настроений на рынках на развитие в ближайшее время роста цен на нефть марки Brent к уровню $80 за баррель", - отмечает эксперт в комментарии.

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