"БКС МИ" закрыл торговую идею в рамках pair trade: лонг в United Airlines против Carnival

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях United Airlines Holdings против "шорта" в Carnival Corp., открытую 14 апреля 2023 года, с ожидаемым спредом между этими бумагами 14%, сообщается в материале аналитиков.

"С момента выхода идеи акции United Airlines выросли на 16%, акции Carnival - на 30%. Спред между ними составил 14%. Круизный бизнес восстанавливается более быстрыми темпами, чем мы ожидали, - этот риск был отмечен нами при открытии идеи. При этом опережающий рост акций Carnival может продолжиться", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.