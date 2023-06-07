"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5690 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5690 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,18%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, текущие уровни "ЛУКОЙЛа" выглядят относительно дешево среди других эмитентов в этой сфере. В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года по РСБУ, компания показала стабильный прирост выручки, валовой маржи, чистой прибыли. Также "ЛУКОЙЛ" обладает хорошим запасом денежных средств для продолжения дивидендных выплат.

"С технической точки зрения цена движется в рамках локального восходящего тренда. После дивидендного гэпа котировки откатились, образовав паттерн "Пин-бар". Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит - под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - отмечается в комментарии.

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