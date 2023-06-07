Потенциал роста котировок бумаг Globaltrans составляет около 10% - SberCIB

Расписки (GDR) Globaltrans являются хорошей ставкой на рост на рынке железнодорожных перевозок в 2023 году - потенциал их роста составляет около 10%, считают аналитики SberCIB Investment Research.

По их оценкам, грузооборот в сети РЖД в 2023 году увеличится на 3% на фоне роста промышленного производства. Это положительно скажется на железнодорожных перевозчиках, включая Globaltrans.

"Несмотря на снижение в 2023 году, ставки аренды всё ещё относительно высокие, что позволит Globaltrans сохранить хорошую рентабельность по EBITDA, - пишут эксперты. - Акции компании торгуются с коэффициентом EV/EBITDA на уровне 1,7, что более чем вдвое ниже среднего за последние пять лет. Мы считаем депозитарные расписки Globaltrans хорошей ставкой на рост на рынке железнодорожных перевозок на фоне ожидающегося восстановления экономики России в 2023 году. Потенциал роста котировок GDR компании составляет около 10%".

В то же время аналитики SberCIB Investment Research считают, что интерес портфельных инвесторов к компании может быть ограничен, если не будет заметен прогресс в вопросе возобновления дивидендных выплат.

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