Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций "Полюса" и сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой 9921 руб. за штуку, отмечается в обзоре банка.

"Совет директоров компании пересмотрел ранее выданную рекомендацию по дивидендам для вновь созываемого ГОСА и теперь рекомендует не выплачивать дивиденды за 2022 год. Дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию или около $5,7а на акцию были рекомендованы 11 мая с датой отсечки 16 июня 2023 года. Рекомендация по выплате дивидендов была вынесена до введения санкций со стороны США, Великобритании и Австралии, последовавшего в мае. Мы рассматриваем пересмотр рекомендации по выплате дивидендов как меру предосторожности для поддержания запаса ликвидности для нужд компании", - пишут аналитики Борис Красноженов и Юля Толстых.

Они также отмечают, что финансовые показатели "Полюса" на конец 2022 года были сильными: остаток денежных средств и их эквивалентов составил $1,3 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA было на уровне 0,88х.

Эксперты банка подтверждают позитивный взгляд на акции компании и отмечают, что для некоторых инвесторов негативная новость об отмене рекомендации по дивидендам стала возможностью для покупки.

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