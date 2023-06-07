ЦБР сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на ближайшем заседании - Совкомбанк

Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня, а на следующем заседании может ее повысить до 7,75%, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Полагаем, что на июньском заседании управляющие ЦБ также будут рассматривать возможность повышения ставки на 25 б.п., до 7,75%, но, вероятно, отложат его до заседания 21 июля, - отмечает эксперт. - Пока текущие темпы инфляции остаются низкими, поэтому повышения ключевой ставки не требуется. Однако проинфляционные риски преобладают, что создает риски разгона инфляции позднее. В этой ситуации ЦБ, вероятно, снова займёт выжидательную позицию и не будет менять текущие параметры денежно-кредитной политики".

Пока аналитик не видит сильного смещения баланса в сторону проинфляционных факторов по сравнению с апрельским заседанием ЦБ. Так курс рубля к доллару с прошлого заседания практически не изменился и остался вблизи отметки 80 руб./$1.

"Рисками для инфляции помимо произошедшего с начала года ослабления рубля остаются повышенный дефицит бюджета, дефицит кадров на рынке труда и высокие незаякоренные инфляционные ожидания, - подчеркивает Васильев. - С прошлого апрельского заседания ЦБ были опубликованы данные, которые показали увеличение бюджетного дефицита. Минфин сообщил, что за январь-апрель дефицит бюджета составил 3,4 трлн руб. по сравнению с 2,4 трлн руб. в январе-марте и планом на этот год в 2,9 трлн руб. Однако Банк России полагает, что Минфин замедлит госрасходы и уложится в плановые показатели дефицита бюджета в этом году".

На взгляд эксперта, баланс проинфляционных рисков и дезинфляционных рисков остался примерно на том же уровне, что и в апреле. Поэтому ЦБ на заседании 9 июня, вероятно, также сохранит ключевую ставку, как и в апреле. Также, по мнению Васильева, в пользу сохранения ставки выступают низкие текущие темпы инфляции.

"Мы полагаем, что в ближайшие месяцы инфляция начнёт ускоряться за счет проинфляционных факторов - ослабления курса рубля, повышенного дефицита бюджета, оживления потребительского спроса и дефицита кадров на рынке труда, - прогнозирует эксперт банка. - Мы ожидаем, что в июле годовая инфляция превысит целевые 4%, и на заседании 21 июля Банк России начнёт цикл повышения ключевой ставки для сдерживания роста цен. Мы полагаем, что на следующем заседании 21 июля Банк России повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 7,75%. К концу года мы ожидаем повышения ключевой ставки до 8,5%".

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