"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 0, 029 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 4 месяца 2023 года, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Чистая прибыль в апреле составила 61,8 млрд руб., а по итогам января-апреля достигла 208,5 млрд руб. при рентабельности капитала на высоком уровне 36,7% (показатели за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл). Чистый процентный доход за январь-апрель равнялся 233,6 млрд руб. при показателе чистой процентной маржи на уровне 3,1%, чистый комиссионный доход - 60,2 млрд руб. Расходы на создание резервов составили 54,5 млрд руб. при стоимости риска 0,9%, операционные расходы - 109 млрд руб.".

Представленные результаты ВТБ аналитик "Финама" расценивает как довольно сильные. Они, по мнению Додонова, указывают на то, что по итогам всего текущего года прибыль банка, скорее всего, не только достигнет уровня 2021 года (327,4 млрд руб.), но и существенно превысит его.

Руководство ВТБ также сообщило, что в рамках второй, рыночной допэмиссии банк привлек 94 млрд руб., при этом доля государства в обыкновенных акциях уменьшилась до 61,8% с 76,4%. Привлеченные деньги пойдут на укрепление капитальной позиции банка. По словам руководства, двумя допэмисссиями этого года ВТБ закрыл потребности в привлечении дополнительного капитала на ближайшие годы, и новых размещений акций не планируется, отмечается также в комментарии.

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