S&P 500 лишился статуса индекса широкого рынка - Freedom Finance Global

S&P 500 по сути лишился своего статуса индекса широкого рынка, так как отражает динамику динамику горстки компаний-лидеров, в которых работают деньги большинства инвесторов, полагает аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

"Индекс S&P500 поднялся почти на 20% от октябрьских минимумов 2022 года и действительно находится у отметки, превышение которой будет технически означать начало нового "бычьего" тренда, - отмечает эксперт. - Но реализацию этого сценария мы считаем маловероятной по нескольким причинам. Во-первых, налицо признаки замедления экономики. Последний сезон отчетности зафиксировал снижение прибылей основной массы компаний и ухудшение их гайденсов. Во-вторых, наблюдаемый рост на рынке крайне неравномерен. Из 11 секторов, входящих в индекс S&P500, лишь четыре находятся в техническом восходящем тренде, торгуясь выше 200-дневной и 50-дневной средних. На сегодня 25% капитализации S&P 500 складывается из пяти компаний. По сути, это означает, что бенчмарк лишился своего статуса индекса широкого рынка, так как отражает динамику горстки компаний-лидеров, в которых работают деньги большинства инвесторов".

Таким образом, по мнению Беляевой, на рынке сложилась ситуация дисбаланса, в которой возникают "пузыри", а они имеют свойство неожиданно лопаться. Алгоритмическая торговля, влияние которой на динамику фондовых площадок с каждым годом все повышается, способствует увеличению этого дисбаланса. Алгоритмы присоединяются к движению, их не смущает отсутствие логики. Удивляет, что при этом "индекс страха" VIX сейчас находится вблизи исторических минимумов. Причем аналитики всех крупных инвестиционных домов с начала весны прогнозируют скорое снижение рынка, и их аргументы выглядят вполне убедительно, но индексы растут.

"Как долго это будет продолжаться? Видимо, до тех пор пока не случится что-то способное испугать биржевых игроков и вернуть их к более адекватной оценке происходящего. Еще как минимум один заход индексов вниз выглядит в текущей ситуации оправданным. Устойчивый рост рынка обычно начинается ближе к концу рецессии, а не перед ее началом", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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