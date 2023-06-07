"Финам" позитивно оценивает перспективы банковского сектора РФ, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Российский банковский сектор стал одной из главных целей санкционного давления со стороны Запада и испытал сильный удар в результате введенных жестких ограничений против ведущих кредиторов, а также резкого ухудшения ситуации в экономике. Однако благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки экономики и финсектора со стороны правительства и ЦБ отечественные банки смогли не только сохранить устойчивость, но и показали положительный финансовый результат по итогам кризисного года. При этом в текущем году сектор перешел к уверенному восстановлению. Мы положительно оцениваем перспективы банковского сектора РФ. Низшую точку российская экономика, судя по всему, уже прошла, и в предстоящие кварталы следует ожидать начала ее восстановления после спровоцированного санкциями спада", - пишут аналитики инвесткомпании.

На этом фоне эксперты рассчитывают на сохранение устойчивого спроса на финансовые услуги и ожидают ускорения роста розничных кредитных портфелей до 13-14%, чему будет способствовать улучшение динамики необеспеченного потребительского кредитования, которое испытало наибольшее давление в прошлом году, при некотором замедлении ипотечного кредитования из-за "охлаждающего" эффекта мер ЦБ. По их мнению, качество кредитных портфелей на фоне сложной ситуации в экономике может немного ухудшиться, но останется на вполне контролируемом уровне.

"Данные ЦБ и отчетности ведущих кредиторов позволяют сделать вывод, что отечественный банковский сектор уже полностью оправился от кризиса и фактически работает в нормальном режиме, - указывают стратеги "Финама". - В частности, об этом говорят чистые процентные и комиссионные доходы банков, которые вышли на докризисный уровень. Основной объем резервов на возможные потери по кредитам банки создали еще в I полугодии 2022 года, так что можно ожидать продолжения нормализации стоимости риска. Все это создает предпосылки для дальнейшего восстановления прибыли сектора, которая по итогам всего текущего года может достичь 2, 1-2, 3 трлн руб. (при ROE в районе 17-18%), то есть окажется близкой к показателю крайне успешного для сектора 2021 года".

Что касается рисков, бизнес банков сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры, подчеркивается в аналитическом материале. В случае ее нового существенного ухудшения сектор может столкнуться со снижением качества кредитного портфеля и основных финансовых показателей, полагают в "Финаме".

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