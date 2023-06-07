Акции КАМАЗа являются интересной долгосрочной инвестидеей - ПСБ

Акции "КАМАЗа" являются интересной долгосрочной инвестиционной идеей, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

"СД "КАМАЗа" рекомендовал дивиденды в размере 1,84 руб./акция. Это соответствует 24% чистой прибыли по РСБУ. Дивидендная доходность 1%. Акции немного корректируются, так как размер дивидендов в пределах ожиданий. В долгосрочной перспективе акции "КАМАЗа" являются интересной идеей на фоне ожидаемого выхода компании в сегмент легковых автомобилей и перспектив использования в такси и каршеринге машин, локализованных в России. Ожидание роста бизнеса компании будет поддерживать цены ее акций", - пишет эксперт банка.

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