Ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 7,5% по итогам заседания 9 июня 2023г - "Альфа-Капитал"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания регулятора в пятницу, 9 июня 2023 года, считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"Макроэкономические вводные с последнего заседания не изменились настолько, чтобы ЦБ нужно было пересматривать уровень ставки вверх. Курс рубля практически не изменился (81 руб./$1), инфляция по-прежнему находится на пониженном уровне, причем не только в сравнении год к году (2,41%, по данным на 29 мая) - мы видим по недельным данным, что и текущая инфляция не показывает ускорения и в пересчете на год находится вблизи таргетируемых ЦБ 4%. Но и про снижение ставки сейчас говорить преждевременно, учитывая жесткий сигнал ЦБ, - пишет эксперт в обзоре. - Регулятор неоднократно предупреждал, что опасается роста спроса. Соответственно, должно пройти время, чтобы увидеть, вырастет спрос или нет. А если и вырастет, приведет ли это к ускорению инфляции и насколько. Еще один фактор, который пока препятствует снижению ставки - это неопределенность в отношении баланса бюджета. Если все будет в порядке, ближе к концу текущего года Банк России сможет скорректировать ключевую ставку вниз".

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