Цена акций Самолета может вырасти в пределах 10% на горизонте месяца - SberCIB

Котировки акций ГК "Самолет" могут подняться в пределах 10% на горизонте месяца, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 3773 рубля за штуку, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Сейчас сложился удачный момент для приобретения акций второго по объемам строительства девелопера. Причина - ожидание хороших результатов компании за первые четыре месяца текущего года, которые могут быть опубликованы в июне, учитывая, что компания значительно увеличила свой портфель проектов в прошлом году и запустила в продажу новые проекты, в том числе за пределами ее основного рынка (Московского региона). На фоне потенциально сильных результатов акции девелопера могут подрасти в цене, - указывают эксперты инвестбанка в обзоре. - У "Самолета" привлекательная оценка. Соотношение рыночной капитализации компании к стоимости портфеля ее проектов, скорректированного на чистый долг (P/NAV), составляет 0,34 - это на 40% ниже исторического показателя компании за период с момента IPO в 2020 году (0,56). Целевая цена для акций эмитента на ближайшие 12 месяцев - 3773 рубля, что подразумевает потенциал роста почти на 30%. Кроме того, у девелопера есть поддержка за счет объявленного недавно выкупа 10% бумаг, что составляет 6% его рыночной капитализации и больше половины free float (9%, по оценке Московской биржи)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.