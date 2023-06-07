Котировки акций Россетей могут перейти в диапазон 0,075-0,1 руб. - ПСБ

Котировки акций "Россетей" могут перейти в торговый диапазон 0,075-0,1 рубля за штуку на фоне возможного снижения интереса инвесторов к бумагам эмитента, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука.

"Правительство России может разрешить "Россетям" не выплачивать дивиденды по итогам 2022-2026 годов. Это связано с финансированием инвестиционной программы - "Россети" реализуют масштабную программу (в частности, по электрификации БАМа и Транссиба), которая в 2023-2024 гг. может составить 992 млрд руб. Решение отказаться от дивидендов ожидаемо и может привести к снижению интереса к акциям эмитента. Котировки могут перейти в диапазоне 0,075-0,1 рубля за штуку", - указывает аналитик.

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