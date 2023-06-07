"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с прогнозной ценой $167,5

"Финам" рекомендует покупать акции американской фармацевтической компании AbbVie с прогнозной стоимостью на уровне $167,5 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Бумаги эмитента с начала текущего года отступают, несмотря на общее укрепление рынка. Просадка акций AbbVie обусловлена негативными ожиданиями в отношении продаж Humira, столкнувшегося с конкуренцией препаратов-аналогов в начале года. Однако мы обращаем внимание на тот факт, что сокращение продаж Humira заложено в прогнозы по выручке и другим финансовым показателям, и даже с учетом потерь выручки от блокбастера компания выглядит фундаментально недооцененной. AbbVie относится к числу топовых дивидендных вложений в секторе здравоохранения и по-прежнему достойна присутствовать в инвестиционных портфелях", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

AbbVie - американская биофармацевтическая компания; разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и т.д.

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