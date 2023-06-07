Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $74-78/барр. в ближайшие недели - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $74-78 за баррель в ближайшие недели, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник торговались в нейтральном ключе, закрыв день символическим минусом. Сокращения ОПЕК+ нашли отражение в цене, и рынок вновь переключился на перспективы спроса. Банк Австралии вчера неожиданно повысил ключевую ставку на 0,25 б.п., подчеркнув вероятность дальнейшего роста процентных ставок в мире, что повышает риски для мировой экономики и спроса на топливо. Между тем EIA в свежем отчете сохраняет оптимистичный взгляд на спрос в 2023-2024 гг. и повышает прогнозные цены на нефть марки Brent, - отмечает аналитик в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже уровней, которые были до встречи ОПЕК+. Это говорит о том, что ожидаемое сокращение уже было частично в цене и для большей части рынка не стало сюрпризом. Несмотря на все позитивные факторы, цены не растут, что располагает к консервативному взгляду на инструмент в краткосрочной перспективе. Вероятно, в ближайшие недели будет актуален коридор $74-78 за баррель".

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