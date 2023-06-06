"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Broadcom до $925

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций производителя полупроводников Broadcom со $715 до $925, что соответствует потенциалу роста 15% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Бумага 2 июня прибавила 3% на фоне отчета за финансовый 2К23: выручка и прибыль не-GAAP превысили ожидания. Рост выручки составил 8% г/г, а прибыли - 4%. Прогноз менеджмента по выручке и скорректированной EBITDA на финансовый 3К23 выше доотчетного консенсуса. Акции компании торгуются с дисконтом к аналогам по ценовым мультипликаторам и выглядят привлекательно по модели оценки на основе дисконтированных денежных потоков (DCF)", - пишут аналитики.

Менее крупные компании готовятся к просадке на ключевых конечных рынках в течение нескольких кварталов, но Broadcom, на взгляд экспертов "БКС МИ", наоборот, может нарастить рыночную долю, так как обслуживает широкой спектр секторов.

"Broadcom имеет постоянную выручку по многолетним контрактам в сегменте полупроводников и в особенности инфраструктурного ПО. Это поддержит рост и рентабельность в период волатильности. Broadcom находится на первых стадиях поддержки генеративных моделей ИИ, ее бизнес имеет хороший потенциал роста в ближайшие годы", - отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.