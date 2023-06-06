.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Broadcom до $925
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 июня 2023 года 19:01
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Broadcom до $925
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций производителя полупроводников Broadcom со $715 до $925, что соответствует потенциалу роста 15% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Бумага 2 июня прибавила 3% на фоне отчета за финансовый 2К23: выручка и прибыль не-GAAP превысили ожидания. Рост выручки составил 8% г/г, а прибыли - 4%. Прогноз менеджмента по выручке и скорректированной EBITDA на финансовый 3К23 выше доотчетного консенсуса. Акции компании торгуются с дисконтом к аналогам по ценовым мультипликаторам и выглядят привлекательно по модели оценки на основе дисконтированных денежных потоков (DCF)", - пишут аналитики. Менее крупные компании готовятся к просадке на ключевых конечных рынках в течение нескольких кварталов, но Broadcom, на взгляд экспертов "БКС МИ", наоборот, может нарастить рыночную долю, так как обслуживает широкой спектр секторов. "Broadcom имеет постоянную выручку по многолетним контрактам в сегменте полупроводников и в особенности инфраструктурного ПО. Это поддержит рост и рентабельность в период волатильности. Broadcom находится на первых стадиях поддержки генеративных моделей ИИ, ее бизнес имеет хороший потенциал роста в ближайшие годы", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-BROADCOM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
07 июня 2023 года 11:34
"Финам" понизил рейтинг акций Alphabet Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами на уровне $127 за штуку. "За четыре месяца цена акций Alphabet показала внушительный... читать дальше
.07 июня 2023 года 11:12
"Финам" рекомендует покупать акции американской фармацевтической компании AbbVie с прогнозной стоимостью на уровне $167,5 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Бумаги эмитента с начала текущего года отступают, несмотря на общее укрепление рынка.... читать дальше
.07 июня 2023 года 10:48
Котировки нефти марки Brent могут возобновить движение в направлении $80 за баррель в случае хорошего недельного отчета Минэнерго США, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Нефтяные котировки продолжают находиться под небольшим давлением утром в среду в... читать дальше
.07 июня 2023 года 10:27
"Мои Инвестиции" сохраняют среднесрочную и долгосрочную позитивную оценку перспектив цены бумаг ПАО "Полюс" на фоне привлекательной оценки и оптимистичного прогноза на золото, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Новая рекомендация совета директоров (СД) компании - не выплачивать... читать дальше
.07 июня 2023 года 10:07
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в Германии и США: - Промышленное производство в Германии в апреле; - Сальдо торгового баланса США за апрель; - Потребительское кредитование в... читать дальше
.07 июня 2023 года 09:51
Риски снижения котировок обыкновенных и привилегированных акций "Лензолото" в среднесрочной перспективе очень высокие, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Совет директоров эмитента дал рекомендацию по дивидендам за 2022 год: по обыкновенным акциям выплат не будет, а по... читать дальше
.07 июня 2023 года 09:37
Явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается, рубль сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления при вероятной поддержке экспортеров на рынке - актуальный диапазон торгов составляет 80-82 руб./$1, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора... читать дальше
.07 июня 2023 года 09:25
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $74-78 за баррель в ближайшие недели, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цены на нефть во вторник торговались в нейтральном ключе, закрыв день символическим минусом. Сокращения ОПЕК+ нашли отражение в цене, и... читать дальше
.07 июня 2023 года 09:13
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций провайдера сетевых систем и технологий Ciena Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $54,4 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы считаем представленный эмитентом отчет за второй квартал 2023 финансового года (с окончанием... читать дальше
.06 июня 2023 года 18:50
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Li Auto; целевая цена акций составляет HKD155 за штуку, а депозитарных расписок, представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $39,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста 34,2% и 35% соответственно в перспективе 12 месяцев, сообщается в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.